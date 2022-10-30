Матрос Черноморского флота сорвал атаку ВСУ на корабли в Севастополе | 360°

Армия 30 октября 2022, 17:44 Матрос Черноморского флота сорвал атаку ВСУ на корабли в Севастополе Минобороны рассказало о российском матросе, сорвавшем атаку ВСУ в Севастополе РИА "Новости"

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Первым, кто обнаружил неизвестный беспилотный морской аппарат, движущийся на вход в гавань по Севастопольской бухте 29 октября, был радиотелеграфист боевой части связи сторожевого корабля «Ладный» Артем Жильцов, сообщили в Минобороны РФ. Матрос сразу же передал данные о неизвестном объекте вахтенному офицеру.

По беспилотнику нанесли удар из корабельного вооружения. Это позволило сорвать замысел противника по проведению теракта на кораблях Черноморского флота и гражданских судах, которые находись на рейде в Севастополе, добавили в министерстве. Командование представило Жильцова к государственной награде.

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Террористическая атака ВСУ на корабли ЧФ РФ и суда, которые обеспечивали безопасность зернового коридора, произошла рано утром 29 октября. Противник использовал девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Все воздушные цели уничтожили силами кораблей Черноморского флота.

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По данным Минобороны, готовить теракт ВСУ помогали специалисты подразделения ВМС Великобритании. В ответ на атаку российская сторона решила приостановить свое участие в зерновой сделке.