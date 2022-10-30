Боррель призвал Россию отменить отказ от участия в зерновой сделке | 360°

Важное 30 октября 2022, 10:22 Боррель призвал Россию отменить отказ от участия в зерновой сделке Глава дипломатии ЕС Боррель призвал Россию отменить решение об отказе в зерновой сделке РИА "Новости"

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Евросоюз призвал Россию отменить решение о приостановке участия в зерновой сделке. С таким заявлением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщил ТАСС.

Политик предупредил, что решение России приостановить участие в сделке ставит под угрозу основной экспортный маршрут зерна и удобрений. Они необходимы, чтобы преодолеть глобальный продовольственный кризиса.

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«ЕС призывает Россию отменить свое решение», — написал Боррель в Twitter.

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Россия накануне приостановила участие в сделке по вывозу зерна из портов Украины. Решение об этом приняли после попытки теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе, сообщили в Минобороны РФ.

В связи с терактом российская сторона также направила запрос на проведение 31 октября заседания Совета безопасности ООН после атаки ВСУ на корабли, задействованные в безопасности гуманитарного коридора.