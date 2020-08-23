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    23 августа 2020, 13:31

    Летчик-испытатель рассказал о возможностях Су-57

    Алена Макаренко

    Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 обладает большой степенью автоматизации. Это значительно облегчает работу летчика при выполнении любых возложенных на него задач.
    Летчик-испытатель рассказал о возможностях Су-57

    Об этом рассказал летчик-испытатель опытно-конструкторского бюро П. О. Сухого Сергей Чернышев, сообщил сайт телеканала «Звезда».

    «Это самолет способен одновременно работать по наземным, по воздушным целям одиночно и в составах групп», — отметил он.

    Летчик посчитал большой честью возможность участвовать в испытаниях. Он заявил, что на самолет Су-57 возлагаются задачи, которые не ставили его предшественникам.

    «Ощущаем себя первопроходцами, потому что задачи все сложнее и сложнее», — подчеркнул Чернышев.

    Су-57 создан с применением технологий малозаметности. Он способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели врага.

    Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2020» стартовал в подмосковном парке «Патриот». На нем представят современные и перспективные образцы оружия, военную технику и передовые технологии. На мероприятие приехали представители 92 стран. Концерн ВКО «Алмаз-Антей» пообещал представить новейшую систему ПВО «Антей-4000».

    «Армия-2020» проходит с 23 по 29 августа.

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