Летчик-испытатель рассказал о возможностях Су-57

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 обладает большой степенью автоматизации. Это значительно облегчает работу летчика при выполнении любых возложенных на него задач.

Об этом рассказал летчик-испытатель опытно-конструкторского бюро П. О. Сухого Сергей Чернышев, сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Это самолет способен одновременно работать по наземным, по воздушным целям одиночно и в составах групп», — отметил он.

Летчик посчитал большой честью возможность участвовать в испытаниях. Он заявил, что на самолет Су-57 возлагаются задачи, которые не ставили его предшественникам.

«Ощущаем себя первопроходцами, потому что задачи все сложнее и сложнее», — подчеркнул Чернышев.

Су-57 создан с применением технологий малозаметности. Он способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели врага.

Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2020» стартовал в подмосковном парке «Патриот». На нем представят современные и перспективные образцы оружия, военную технику и передовые технологии. На мероприятие приехали представители 92 стран. Концерн ВКО «Алмаз-Антей» пообещал представить новейшую систему ПВО «Антей-4000».

«Армия-2020» проходит с 23 по 29 августа.