Новую систему ПВО «Антей-4000» впервые покажут на форуме «Армия-2020» в Подмосковье

Всего в форуме примут участие около 30 дочерних обществ концерна, которые покажут гостям мероприятия свою продукцию.

«Одной из таких премьер станет зенитная ракетная система „Антей-4000“. На площадке перед павильоном „В“ будут размещены пусковая установка 9А83М-2Е и пуско-заряжающая установка 9А84М-1Е, а также зенитные управляемые ракеты 9М83МЭ и 9М82МЭ (в транспортно-пусковых контейнерах) из состава этой зенитной ракетной системы», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

На выставку привезут зенитные ракетные комплексы «Викинг», «Тор-Э2», «Тор-М2КМ» и «Бук-М3», боевую машину «Тайфун-ПВО» и беспилотник с турбореактивным двигателем комплекса «Адъютант».

«Антей-4000» может поразить цель на расстоянии до 400 километров. Новая ЗРС предназначена для обороны объектов военно-государственного значения и войск от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.