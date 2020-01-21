Лаос получил от России партию бронетехники

Лаос получил партию военной техники от России, в том числе танки Т-72 и бронеавтомобили БРДМ-2М. Российские специалисты также модернизировали один из лаосских аэродромов.

Передача бронетехники состоялась в ходе праздничных мероприятий, посвященных 71-й годовщине образования Народной армии Лаоса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«На полях торжественной церемонии <…> состоялась передача лаосской стороне очередной партии российской военной техники — танков Т-72 и бронеавтомобилей БРДМ-2М», — уточнили в ведомстве.

Аэродром Тхонгхайхин, который усовершенствовала российская сторона, находится в провинции Сиангкхуанг.

Связи между Россией и Лаосом, подчеркнули в Минобороны, будут укреплять на благо двух государств. Это делается в интересах мира и безопасности, а также способствует стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Делегация министерства обороны РФ принимает участие в торжествах в Лаосе, которые проходят 20 и 21 января.

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