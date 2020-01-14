    14 января 2020, 14:40

    Минобороны показало на видео боевые учения «Искандеров»

    Нина Петлинова

    Министерство обороны показало, как проводятся боевые учения ракетчиков и зенитчиков Центрального военного округа. В них приняли участие почти 25 тысяч служащих.

    Учения прошли на полигонах Урала, Сибири, Поволжья, Киргизии и Таджикистана. В них приняли участие военные инженеры, мотострелки, артиллеристы, а также представители других подразделений.

    Видео с учений опубликовало на своем YouTube-канале Министерство обороны России. На кадрах видно, как служащие приводят в действие ракетные и зенитные комплексы.

    Под Екатеринбургом расчеты ОТРК «Искандер-М» тренируются в развертывании пусковых установок в назначенных районах и выполняют электронные пуски ракет

    Министерство обороны РФ.

    В Новосибирской области расчеты ЗРПК «Панцирь-С1» отрабатывали технику отражения атак с воздуха. В Самарской области прошли тренировки для мотострелков. В Таджикистане, на 201-й российской военной базе, проверили работу зенитных ракетных систем С-300, которые недавно поступили на вооружение.