Минобороны показало на видео боевые учения «Искандеров»

Министерство обороны показало, как проводятся боевые учения ракетчиков и зенитчиков Центрального военного округа. В них приняли участие почти 25 тысяч служащих.

Учения прошли на полигонах Урала, Сибири, Поволжья, Киргизии и Таджикистана. В них приняли участие военные инженеры, мотострелки, артиллеристы, а также представители других подразделений.

Видео с учений опубликовало на своем YouTube-канале Министерство обороны России. На кадрах видно, как служащие приводят в действие ракетные и зенитные комплексы.

Под Екатеринбургом расчеты ОТРК «Искандер-М» тренируются в развертывании пусковых установок в назначенных районах и выполняют электронные пуски ракет Министерство обороны РФ.

В Новосибирской области расчеты ЗРПК «Панцирь-С1» отрабатывали технику отражения атак с воздуха. В Самарской области прошли тренировки для мотострелков. В Таджикистане, на 201-й российской военной базе, проверили работу зенитных ракетных систем С-300, которые недавно поступили на вооружение.