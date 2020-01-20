    20 января 2020, 10:55

    СМИ: Сербия приобрела у России комплексы ПВО «Панцирь-С1»

    Александра Ломейко

    Сербия получит от России одну батарею комплексов противовоздушной обороны «Панцирь-С1». Контракт страны заключили в 2019 году. Его реализация уже началась, сообщило РИА «Новости».

    Завершение контракта запланировано на 2020 год, пояснил источник в сфере военно-технического сотрудничества.

    Начнутся поставки, уточнил для ТАСС источник в ОПК, в конце февраля. Даты предусмотрены заключенным договором.

    Одна батарея включает в себя шесть «Панцирей-С1». В октябре прошлого года президент Сербии Александр Вучич упомянул закупку одного комплекса во время учений «Славянский щит».

    Белград, заметил тогда сербский лидер, хочет получить на вооружение С-400. Однако в стране сомневались, что на эти цели получится найти необходимые средства. Сделку с Россией по зенитной ракетной системе недавно завершила Турция.

    Сербию считают самым крупным импортером российского вооружения и военной техники на территории Европы. Государство уже приобрело семь вертолетов Ми-17 и Ми-35. Еще шесть истребителей МиГ-29 и 10 бронетранспортеров БРДМ-2МС Белграду передали в дар.