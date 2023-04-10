Армия 10 апреля 2023, 09:21 Корабль «Адмирал Пантелеев» уничтожил в Японском море подлодку условного противника Корабль ТОФ «Адмирал Пантелеев» отработал в Японском море удар по подлодке

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Российские военные провели учения в Японском море. Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» уничтожил субмарину условного противника, сообщила пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Очередное противолодочное учение прошло в Японском море. Экипаж «Адмирала Пантелеева» при поддержке самолетов обнаружил подводную лодку предполагаемого противника, роль которой исполнила российская дизель-электрическая субмарина. Она попыталась скрыться, и военные решили нанести удар. Они использовали для атаки реактивные глубинные бомбы.

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Корабль «Адмирал Пантелеев» проекта 1155 спустили на воду в 1988 году. Его длина 163 метра, ширина — 19 метров. Судно оснастили ракетным вооружением, зенитно-ракетными комплексами и артиллерией. Оно неоднократно принимало участие в учениях Тихоокеанского флота, в том числе совместно с Индонезией, заходило в Бруней и Таиланд.