Российские корабли развернули в Тихом океане

В рамках учений в Тихом океане развернули корабли Тихоокеанского флота России. Об этом сообщил командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Константин Кабанцов.

«Корабли и суда Тихоокеанского флота завершили развертывание в районе проведения оперативного учения и сегодня приступили к выполнению мероприятий по программе оперативного учения в составе группировки дальней морской зоны Тихоокеанского флота», — приводит ТАСС слова контр-адмирала.

Кабанцов отметил, что корабельные тактические группы прошли к месту учений четыре тысячи километров с мест базирования и районов несения дежурства. В Минобороны уточнили, что основная цель учений — отработка управления разнородной группировкой сил на большом расстоянии от баз. В них принимают участие до 20 надводных кораблей, подводные лодки и суда обеспечения.

Противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Громкий», «Совершенный», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ уже отработали обнаружение и слежение за подводной лодкой условного противника. После этого корабли «вытеснили» ее из района учений в центре Тихого океана под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца.