Россия и АСЕАН провели совместные учения в Индонезии

В Индонезии завершились первые в истории военно-морские учения, которые Россия провела совместно с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Маневры прошли успешно.

Учения, прошедшие с 1 по 3 декабря, состояли из нескольких фаз. Об этом ТАСС рассказал постоянный представитель РФ при АСЕАН Александр Иванов. Готовились к маневрам порядка двух лет.

«Я без преувеличения могу назвать эти маневры историческим событием в рамках российско-асеановского стратегического партнерства», — подчеркнул Иванов.

В ходе первой части учений действия экипажей кораблей отрабатывали в виртуальном режиме. Стороны также тренировали совместные действия по маневрированию и поиску и спасению на море.

Участие в маневрах стран АСЕАН в Индонезии принял в том числе большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев».