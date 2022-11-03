Минобороны России заключило контракт на поставку новых винтовок Чукавина | 360°

Армия 03 ноября 2022, 11:21 Минобороны России заключило контракт на поставку новых винтовок Чукавина «Калашников»: Минобороны России заключило контракт на поставку новых винтовок Чукавина Калашников Media / YouTube

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Министерство обороны заключило контракты с группой компаний «Калашников» на поставку новых полуавтоматических снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) для ВС России. Оборонное ведомство уже закупает это оружие, рассказал РИА «Новости» президент ГК «Калашников» Алан Лушников.

По его словам, винтовки Чукавина должны со временем заменить снайперские винтовки Драгунова.

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«У нас подписан контракт на этот год, на следующий год и далее», — уточнил Лушников.

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Количества нового вооружения, которое поступит в распоряжение российской армии, он не назвал. Ранее президент «Калашникова» рассказывал, что в ВС России уже используют винтовки СВЧ и претензий к их эффективности не поступало.

Согласно данным из открытых источников, такое оружие предназначено для поражения живой силы на малой и средней дистанции в общевойсковом бою, при необходимости — и в ближнем бою. Небольшие габариты винтовки позволяют военному оставаться мобильным. СВЧ создавали с учетом пожеланий снайперов ВС и ФСБ России.