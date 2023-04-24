Армия 24 апреля 2023, 07:35 Каспийскую флотилию вернут в прямое подчинение главкому ВМФ России ТАСС: четыре флота ВМФ России и Каспийскую флотилию вернут в подчинение главкому РИА «Новости»

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Четыре флота и Каспийскую флотилию выведут из двойного подчинения и вернут под руководство главного командования Военно-морского флота России. Об этом сообщил источник ТАСС.

По его словам, в этом роду войск запланировали реформу, потому что прежняя система оказалась неэффективной. Флоты решили вывести из подчинения командующим войсками военных округов и вернуть главкому ВМФ России прямое управление ими.

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Так поступят с четырьмя флотами и Каспийской флотилией — в оперативном отношении в мирное время они станут подчиняться главкомату ВМФ, а в остальных случаях напрямую главкому. Северный флот сохранит статус военного округа, тоже подчиняясь главкому ВМФ России. Источник агентства добавил, что в Москве создадут группу управления флотами. Официально информацию не подтвердили.

В апреле прошла внезапная проверка сил Тихоокеанского флота. Ее провели в три этапа под руководством главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова. Минобороны сообщило, что маневры подтвердили готовность войск отразить нападение с моря.