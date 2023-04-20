Армия 20 апреля 2023, 20:05 Минобороны России рассказало о результатах внезапной проверки Тихоокеанского флота Минобороны России: внезапная проверка ТОФ подтвердила высокую готовность войск РИА «Новости»

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Внезапная проверка Тихоокеанского флота завершена. Она показала высокую готовность войск и сил отражать агрессию возможного врага с океанских и морских направлений. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Всего во внезапной проверке ТОФ приняли участие более 25 тысяч военнослужащих, 89 самолетов и вертолетов, 167 кораблей, включая 12 подводных лодок», — рассказали в ведомстве.

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В частности, с экипажами боевых кораблей в Японском, Охотском и Беринговом морях провели учения по отражению ракетно-авиационных ударов и по выявлению и ликвидации подлодок. Кроме этого, прошли тренировки по стрельбам — торпедным и артиллерийским. Отработали военные и пуски ракет по кораблям противника и вражеским наземным группам.

Также в проверке участвовали стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3. Они провели учения с ударами по врагу с подлетом в центральную часть Тихого океана.

Внезапная проверка началась 14 апреля по поручению российского президента Владимира Путина. Сейчас все привлеченные силы ТОФ возвращаются в пункты базирования и постоянной дислокации.