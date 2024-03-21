21 марта 2024, 22:39
Кадыров призвал чеченских силовиков находиться в боевой готовности
Кадыров призвал силовиков быть готовыми к отражению антироссийских угроз
Силовые структуры Чечни должны находится в состоянии постоянной боевой готовности для того, чтобы в любой момент отразить угрозы в адрес государства. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава республики Рамзан Кадыров.
«Мы должны быть готовы в любой момент отразить возникшую угрозу во благо нашего государства», — подчеркнул политик.
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Он также обратил внимание командиров на необходимость обучать личный состав силовых подразделений грамотной тактической военной подготовке. По его словам, у соответствующих структур для этого есть все необходимые возможности и ресурсы.
В зоне проведения специальной военной операции находится более восьми тысяч бойцов из Чечни, а подразделения спецназа «Ахмат» успешно проявляют себя в зоне специальной операции.
Чечня
Рамзан Кадыров
Военные
Специальная военная операция РФ на Украине
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