Армия 21 марта 2024, 22:39 Кадыров призвал чеченских силовиков находиться в боевой готовности Кадыров призвал силовиков быть готовыми к отражению антироссийских угроз РИА «Новости»

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Силовые структуры Чечни должны находится в состоянии постоянной боевой готовности для того, чтобы в любой момент отразить угрозы в адрес государства. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава республики Рамзан Кадыров.

«Мы должны быть готовы в любой момент отразить возникшую угрозу во благо нашего государства», — подчеркнул политик.

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Он также обратил внимание командиров на необходимость обучать личный состав силовых подразделений грамотной тактической военной подготовке. По его словам, у соответствующих структур для этого есть все необходимые возможности и ресурсы.

В зоне проведения специальной военной операции находится более восьми тысяч бойцов из Чечни, а подразделения спецназа «Ахмат» успешно проявляют себя в зоне специальной операции.