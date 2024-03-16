Спецоперация 16 марта 2024, 18:56 Кадыров рассказал об успехах «Ахмата» в зоне СВО Кадыров: ВСУ сбежали после ударов «Ахмата» под Орловкой РИА «Новости»

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Подразделения спецназа «Ахмат» успешно проявляют себя в зоне специальной операции. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он прикрепил видео с демонстрацией работы артиллерийских расчетов, которые точными выстрелами поражают места дислокации и тяжелую технику националистов.

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«На кадрах вы видите работу военнослужащих батальона „Запад-Ахмат“ под руководством Исмаила Агуева, события происходят под Орловкой. Наши воины корректируют огонь и следят за происходящим с помощью дрона после передачи координат артиллеристам», — написал глава Чечни.

Кадыров отметил, что эвакуационная техника ВСУ сбежала после первого удара артиллерии, оставив убитых и раненых на поле боя.

«Враг понес невосполнимые потери в технике и живой силе. Благодарю бойцов за достойную службу Родине, так держать!» — добавил он.

Ранее Кадыров сообщил, что в зоне СВО находятся более восьми тысяч бойцов из Чечни.