16 марта 2024, 18:56
Кадыров рассказал об успехах «Ахмата» в зоне СВО
Кадыров: ВСУ сбежали после ударов «Ахмата» под Орловкой
Подразделения спецназа «Ахмат» успешно проявляют себя в зоне специальной операции. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он прикрепил видео с демонстрацией работы артиллерийских расчетов, которые точными выстрелами поражают места дислокации и тяжелую технику националистов.
Реклама
«На кадрах вы видите работу военнослужащих батальона „Запад-Ахмат“ под руководством Исмаила Агуева, события происходят под Орловкой. Наши воины корректируют огонь и следят за происходящим с помощью дрона после передачи координат артиллеристам», — написал глава Чечни.
Кадыров отметил, что эвакуационная техника ВСУ сбежала после первого удара артиллерии, оставив убитых и раненых на поле боя.
«Враг понес невосполнимые потери в технике и живой силе. Благодарю бойцов за достойную службу Родине, так держать!» — добавил он.
Ранее Кадыров сообщил, что в зоне СВО находятся более восьми тысяч бойцов из Чечни.
Рамзан Кадыров
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама