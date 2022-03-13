Ювелирная точность. Маскировка не уберегла нацистов от «Краснополя»

Российские военные уничтожили замаскированный пункт управления украинских нацистов в Киевской области, поразив его высокоточным снарядом «Краснополь». Видео с ударом по командному пункту бандеровцев показало Минобороны РФ.

На видео показано, как высокоточный артиллерийский снаряд поражает замаскированный пункт управления украинских фашистов, спрятавшихся под Киевом.

После удара на месте ликвидированного штаба неонацистов осталось только облако пыли.

«Краснополь» наводится по лазерному лучу и поражает цель с ювелирной точностью.

Ранее Минобороны РФ показало видео с ударами вертолетов Ка-52 по бронетехнике ВСУ.

Российские военные с начала специальной операции по демилитаризации Украины вывели из строя 3593 украинских военных объекта, сообщил накануне официальный представитель оборонного ведомства РФ Игорь Конашенков. Генерал-майор уточнил, что уничтожены в том числе 126 беспилотников, 1159 танков и бронемашин, 61 вертолет, 118 реактивных систем залпового огня и другая техника.