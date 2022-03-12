Глазами «Аллигатора». Показаны удары ВКС по нацистам на Украине

Ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» ВКС России уничтожили бронетехнику украинских националистов. Видео с нанесением авиаударов по ВСУ показало Министерство обороны РФ.

Авиаудары выполнялись парами и наносились с малых и предельно малых высот. Для превращения украинской бронетехники в груду металлолома применялись управляемые и неуправляемые авиационные ракеты.

В Минобороны РФ подчеркнули, что армейская авиация выполняет задачи по уничтожению бронетехники, сопровождению колонн, доставке десанта и военных грузов, а также поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

С начала специальной операции по демилитаризации, денацификации Украины и защите мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима российские войска вывели из строя 3346 объектов украинской военной инфраструктуры. Уничтожены 1067 танков и других бронемашин, 114 реактивных систем залпового огня, 412 минометов и орудий полевой артиллерии, 121 беспилотник, 862 единицы специального военного транспорта.

Ранее Минобороны РФ показало кадры ночного вылета экипажей Ка-52 на Украине.