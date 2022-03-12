Российские ВС вывели из строя более 3,5 тысячи военных объекта Украины

С момента начала специальной операции по демилитаризации Украины Вооруженные силы РФ уничтожили более 3,5 тысячи военных объекта противника. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего за время операции выведено из строя 3593 объекта военной инфраструктуры Украины», — сообщил он.

Конашенков уточнил, что в числе уничтоженных 126 беспилотных летательных аппаратов, 1159 танков и боевых бронированных машин, 118 реактивных систем залпового огня, 61 вертолет и другая техника.

О начале специальной операции по денацификации и демилитаризации рано утром 24 февраля сообщил в телевизионном обращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Предполагается, что в результате спецоперации все военные преступники, ответственные за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса будут преданы суду.

В Минобороны РФ уточнили, что военные наносят высокоточные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры и ВСУ. При поддержке российского Минобороны также развивают свое наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом особо подчеркивается, что об оккупации Украины речи не идет.