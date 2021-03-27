Японцев восхитило видео с учений ВМФ России в Арктике

Видео с кадрами одновременного всплытия трех российских атомных подлодок из-подо льда во время учений в Арктике восхитило японцев. Публикация ролика стала главной новостью на странице канала NHK в Twitter.

Ролик, снятый во время учений в рамках арктической миссии «Умка-2021», опубликовало Минобороны РФ. Видео стало самой популярной записью на странице японского телеканала. Ролик посмотрели более 35 тысяч раз. Репост сделали уже 530 подписчиков. Твит менее чем за сутки получил 840 лайков.

«Симпатичные [подлодки], прямо как косатка или дельфин», — написал один из пользователей.

«Это безумие. Нет другого выбора, кроме как бояться», — указал другой комментатор.

Три российских ракетоносца в пятницу, 26 марта, совершили одновременное всплытие из-подо льда на учениях в Арктике. Также два истребителя МиГ-31 впервые пролетели над Северным полюсом, совершив дозаправку в воздухе.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что арктическая миссия «Умка-2021» по своим масштабам не имеет аналогов в советской и современной российской истории.