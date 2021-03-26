Три атомные подлодки ВМФ России всплыли из-подо льда в Арктике. Видео

Три российские атомные подлодки в Арктике впервые выполнили одновременное всплытие из-подо льда. Видео с ракетоносцами, проламывающими лед, показало Минобороны РФ. О проведении арктической экспедиции «Умка-2021» главком ВМФ Николай Евменов доложил президенту РФ Владимиру Путину, сообщил сайт Кремля.

Три атомные подлодки впервые в истории выполнили одновременное всплытие из-подо льда в ограниченном районе радиусом 300 метров.

Путин заявил, что арктическая экспедиция «Умка-2021» не имеет аналогов в советской и современной истории Российской Федерации.

Средняя температура в районе экспедиции составляет -25…-30 градусов. Ледяной покров достигает толщины 1,5 метра, а скорость ветра 32 метров в секунду.

Главнокомандующий ВМФ доложил президенту, что комплексная экспедиция проходит в районе архипелага Земля Франца Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории. В экспедиции задействовано около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники, свыше 600 военнослужащих и гражданского персонала.

В марте в России началась разработка нового ракетного комплекса «Кедр».