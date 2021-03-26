Российские истребители впервые дозаправились в небе над Северным полюсом. Видео

Два российских истребителя-перехватчика МиГ-31 впервые пролетели над Северным полюсом, совершив дозаправку в воздухе. Полет прошел в рамках арктической экспедиции.

Об этом рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов во время доклада Верховному главнокомандующему Вооруженными силами РФ президенту России Владимиру Путину. Его слова процитировало РИА «Новости».

«В рамках арктической экспедиции впервые в истории российского Военно-морского флота выполнен полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе пары истребителей МиГ-31 с проходом географической точки Северного полюса», — отметил Евменов.

Полет прошел в рамках комплексной экспедиции «Умка-21». МиГ-31 — сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Ранее командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц рассказал, что группы истребителей уже заступили на боевое дежурство в Арктике, чтобы контролировать регион.