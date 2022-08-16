Истребитель Су-57 станет базовым для создания самолетов российских авианосцев

Перспективные самолеты для новых российских авианосцев создадут на базе Су-57. Об этом сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь ТАСС.

Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения. Среди его преимуществ — сверхзвуковая крейсерская скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие. К концу 2024 года Воздушно-космические силы России получат 22 Су-57, а к 2028 году — до 76 единиц.

Ранее Слюсарь, заявлял, что первый полет импортозамещенного самолета SSJ 100 должен состояться в середине следующего года.

Россия отозвала у ряда предприятий Болгарии и Чехии лицензии на право ремонта вертолетов типа «Ми» из-за сотрудничества с Украиной.