Истребитель Су-57 станет базовым для создания самолетов российских авианосцев
Глава ОАК сообщил о возможности создания самолетов для российских авианосцев на базе Су-57
Перспективные самолеты для новых российских авианосцев создадут на базе Су-57. Об этом сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь ТАСС.
Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения. Среди его преимуществ — сверхзвуковая крейсерская скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие. К концу 2024 года Воздушно-космические силы России получат 22 Су-57, а к 2028 году — до 76 единиц.
Ранее Слюсарь, заявлял, что первый полет импортозамещенного самолета SSJ 100 должен состояться в середине следующего года.
Россия отозвала у ряда предприятий Болгарии и Чехии лицензии на право ремонта вертолетов типа «Ми» из-за сотрудничества с Украиной.