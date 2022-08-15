Россия отозвала у Болгарии и Чехии лицензии на ремонт самолетов «Ми»

Россия отозвала у ряда предприятий Болгарии и Чехии лицензии на право ремонта вертолетов типа «Ми» из-за сотрудничества с Украиной. Об этом РИА «Новости» сообщил глава директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев

«Всем странам, которые сообщили о передаче советской и российской продукции военного назначения для Украины, мы направили ноты о недопустимости этих действий», — сказал он.

По его словам, у ряда предприятий Болгарии и Чехии отозваны разрешения на ремонт вертолетов типа «Ми».

Шугаев добавил, что Россия полностью приостановила поставки комплектующих и запчастей для авиационной и другой техники российского производства в страны, признанные недружественными.

Ранее Шугаев сообщил о росте интереса к российским беспилотникам среди иностранных фирм, ставших участниками международного форума «Армия-2022».