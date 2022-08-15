Названы сроки изготовления первой импортозамещенной версии самолета МС-21

Первую полностью импортозамещенную версию пассажирского самолета МС-21 изготовят в ранее обозначенный срок — она будет готова к концу 2024 года. Об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он также напомнил о подготовке импортозамещенной версии Sukhoi Superjet, которая будет готова к концу 2023 года, написал ТАСС.

«Мы от тех графиков, которые заявлялись, не отходим. До конца следующего года мы должны получить полностью импортозамещенную версию Sukhoi Superjet, а в конце 2024 года то же самое должно произойти по самолету МС-21», — сказал вице-премьер.

По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, первый полет импортозамещенного самолета SSJ 100 должен состояться в середине следующего года.

Ранее главный редактор Avia.ru Роман Гусаров выразил уверенность, что Россия сможет полностью перейти на отечественные самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21 к 2030 году.

«Заместить 500 или 700 самолетов, которые сегодня необходимы авиакомпаниям, в одночасье невозможно, таких мощностей нет ни в одной стране мира», — пояснил он.