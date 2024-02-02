Армия 02 февраля 2024, 18:06 Путин рассказал о ходе выполнения гособоронзаказа Путин: выполнение гособоронзаказа идет практически на уровне 100% РИА «Новости»

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Выполнение гособоронзаказа в России идет практически на уровне 100%. На 2024 год его существенно увеличили и обеспечили финансами полностью. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с участниками форума «Все для Победы!» в Туле.

«Добьемся высоких результатов по оснащению армии и флота РФ всеми видами вооружения, включая перспективные образцы нового поколения», — сказал он.

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Глава государства выразил уверенность в том, что гособоронзаказ на 2024 год выполнят в полном объеме. По его словам, на предприятиях ОПК сейчас активно осваивают выпуск принципиально новой техники. На 95% обновили стратегические ядерные силы, их морская составляющая выполнена почти на 100%, добавил Путин.

В ходе выступления президент отметил, что сейчас отечественные предприятия ОПК загружены «под завязку», у них большое количество военных заказов. В настоящее время на предприятиях и заводах ОПК трудятся около трех миллионов человек.