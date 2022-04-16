Главнокомандующий ВМФ встретился с экипажем крейсера «Москва»

Экипаж крейсера «Москва» находится в Севастополе. С моряками затонувшего военного корабля встретился Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов и командование Черноморским флотом. Видео с места событий предоставило Министерство обороны России.

В ходе встречи адмирал Евменов заявил, что личный состав крейсера продолжит служить в Военно-морском флоте, а срочников течении мая-июня отправят по домам с постановкой на воинский учет.

Главнокомандующий ВМФ подчеркнул, что традиции гвардейского ракетного крейсера «Москва» сохранят и продолжат, как это принято на флоте.

Детонация боеприпасов на крейсере «Москва» привела к сильному пожару. После локализации и тушения огня корабль остался на плаву, но при буксировке из-за сильного шторма крейсер затонул. Погибших или пострадавших среди экипажа не было, так как всех военных эвакуировали.

Накануне ветераны Черноморского флота провели в Севастополе акцию прощания с крейсером «Москва». Участники собрались у памятника в честь 300-летия Российского флота.