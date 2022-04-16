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    16 апреля 2022, 21:38

    Главнокомандующий ВМФ встретился с экипажем крейсера «Москва»

    Минобороны показало встречу главнокомандующего ВМФ Евменова с экипажем крейсера «Москва»

    Анатолий Минкин, Дарья Шмелева

    Экипаж крейсера «Москва» находится в Севастополе. С моряками затонувшего военного корабля встретился Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов и командование Черноморским флотом. Видео с места событий предоставило Министерство обороны России.

    В ходе встречи адмирал Евменов заявил, что личный состав крейсера продолжит служить в Военно-морском флоте, а срочников течении мая-июня отправят по домам с постановкой на воинский учет.

    Главнокомандующий ВМФ подчеркнул, что традиции гвардейского ракетного крейсера «Москва» сохранят и продолжат, как это принято на флоте.

    Детонация боеприпасов на крейсере «Москва» привела к сильному пожару. После локализации и тушения огня корабль остался на плаву, но при буксировке из-за сильного шторма крейсер затонул. Погибших или пострадавших среди экипажа не было, так как всех военных эвакуировали.

    Накануне ветераны Черноморского флота провели в Севастополе акцию прощания с крейсером «Москва». Участники собрались у памятника в честь 300-летия Российского флота.