Армия 23 августа 2023, 06:24 Генерала Виктора Афзалова назначили врио главкома ВКС России — СМИ РИА «Новости»: Афзалова назначили врио главкома ВКС России вместо Суровикина Пресс-служба Минобороны

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Начальника Главного штаба Воздушно-космических сил России генерала Виктора Афзалова назначили временно исполняющим обязанности главнокомандующего этим родом войск. РИА «Новости» сообщило об этом со ссылкой на информированный источник.

«Временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов», — сказал собеседник агентства.

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Он подтвердил информацию РБК о том, что бывшего главкома ВКС России Сергея Суровикина освободили от должности. Официально в Минобороны России не комментировали информацию СМИ о кадровых перестановках в ВКС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце июня призвал не доверять спекуляциям вокруг действий ЧВК «Вагнер» и якобы осведомленности Сергея Суровикина о готовившемся мятеже. Общественники не подтвердили, что генерала заключили в один из московских СИЗО.