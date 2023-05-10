10 мая 2023, 09:40
Генерал из Греции назвал важную ошибку киевского режима в ведении боев с Россией
Генерал-майор ВВС Греции Христу назвал перенос ВСУ боев в города ошибкой и преступлением
Боевые действия на Украине следовало вести на открытой местности вдали от населенных пунктов. Решение украинского командования перенести их в города и сделать мирных жителей заложниками ситуации стало его ошибкой и военным преступлением, сказал РИА «Новости» генерал-майор ВВС Греции в отставке Павлос Христу.
«Украина со своей военной догмой перенесла [конфликт] в города, не выведя жителей. <…> Это военное преступление, когда ты бомбишь и держишь население посреди боев», — сказал он.
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Международными законами ведения боевых действий, по его словам, запретили устраивать военные базы в черте города, в том числе на месте больниц. Павлос Христу сказал, что президент Украины Владимир Зеленский и его подчиненные нарушили закон и совершили большую ошибку, из-за их действий погибли тысячи мирных жителей.
Греческий генерал заявил, что боевые действия должны происходить на открытом пространстве и только с участием армий обеих сторон. Его возмутило замалчивание мировым сообществом темы обстрелов Донбасса в течение восьми лет.
Павлос Христу назвал нулевыми шансы Вооруженных сил Украины на успешное контрнаступление. Несмотря на поддержку Запада, армия не сможет сражаться на нескольких направлениях одновременно.
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