Мир 10 мая 2023, 04:00 Шансы Украины на крупное контрнаступление сочли нулевыми Греческий экс-генерал Христу: Украина не имеет возможностей для генерального наступления РИА «Новости»

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Украина не располагает возможностями для генерального наступления. Об этом заявил генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу. Свое мнение по этому вопросу он высказал в разговоре с РИА «Новости».

Он пояснил, что боевые действия ведутся на юге, на ограниченном поле. Поэтому, по мнению Христу, Украина до сих пор держится.

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«Если поле расширится до театров действий, украинская армия не сможет ответить», — указал греческий экс-генерал.

В том случае, если будет открыт и другой фронт, то, как считает собеседник агентства, вряд ли Украина сможет с какой-либо помощью со стороны Запада выстоять.

Христу отметил, что ВСУ могут в какой-то момент начать контрнаступление. Однако, по его мнению, генеральное наступление украинских военных на всех фронтах невозможно.

«Его (генерального наступления — прим. ред.) не может быть. Потому что военный механизм Украины не располагает такими возможностями», — заявил Христу.

Сейчас, как добавил экс-генерал, нужно идти на переговоры о заключении соглашения.

ВС России в мае сменили тактику нанесения ударов с инфраструктуры на уничтожение резервных частей и складов ВСУ. Это, как объяснил военный эксперт Владислав Шурыгин, обусловлено тем, что обещанное Киевом контрнаступление перешло от планирования к подготовке.