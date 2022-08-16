Украинские националисты использовали медицинский центр в Полтавской области под оружейный склад. Боевики «Азова»* оборудовали в нем базу, а медперсонал и пациентов выгнали.

В Минобороны РФ уточнили, что местом дислокации «азовцев» стало медучреждение в Новых Санжарах.

В Александровке украинские боевики разместились в здании больницы по улице Дзержинского, а на прилегающей территории расставили бронетехнику. Жителей близлежащих домов они не эвакуировали.

Подразделения ВСУ обосновались и на территории туберкулезной больницы Артемовска, развернув там блокпосты и огневые точки. Подходы военные заминировали, а местное население об этом умышленно не предупредили.

Городская клиническая больница Краматорска стала для украинских боевиков казармами и оружейным складом. На ее территории ВСУ разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты.

*Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.