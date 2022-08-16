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    16 августа 2022, 22:07

    Боевики «Азова» превратили медцентр в Полтавской области в свою базу

    Минобороны РФ: в Полтавской области «азовцы» устроили в медцентре базу и склад оружия

    Александра Ломейко

    Украинские националисты использовали медицинский центр в Полтавской области под оружейный склад. Боевики «Азова»* оборудовали в нем базу, а медперсонал и пациентов выгнали.

    В Минобороны РФ уточнили, что местом дислокации «азовцев» стало медучреждение в Новых Санжарах.

    В Александровке украинские боевики разместились в здании больницы по улице Дзержинского, а на прилегающей территории расставили бронетехнику. Жителей близлежащих домов они не эвакуировали.

    Подразделения ВСУ обосновались и на территории туберкулезной больницы Артемовска, развернув там блокпосты и огневые точки. Подходы военные заминировали, а местное население об этом умышленно не предупредили.

    Городская клиническая больница Краматорска стала для украинских боевиков казармами и оружейным складом. На ее территории ВСУ разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты.

    *Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.