Армия 01 августа 2023, 07:19 Генерал Герасимов проинспектировал пункт управления ВС России на Запорожском направлении Начальник Генштаба Герасимов проверил работу командного пункта на Запорожском направлении

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На передовом пункте управления группировкой войск Вооруженных сил России на Запорожском направлении побывал начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов. Он заслушал доклад об обстановке на поле боя и поручил сконцентрироваться на превентивных ударах, сообщило Минобороны России.

Генерал проверил работу передового пункта управления группировки на Запорожском направлении. Ее командующий генерал-полковник Александр Романчук доложил о обстановке на фронте, рассказал о тактике противника и действиях российских войск на Ореховском тактическом направлении. Валерий Герасимов поручил своевременно вскрывать позиции Вооруженных сил Украины и наносить по ним превентивные удары, а также вести контрбатарейную борьбу.

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