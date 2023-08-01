01 августа 2023, 07:19
Генерал Герасимов проинспектировал пункт управления ВС России на Запорожском направлении
Начальник Генштаба Герасимов проверил работу командного пункта на Запорожском направлении
На передовом пункте управления группировкой войск Вооруженных сил России на Запорожском направлении побывал начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов. Он заслушал доклад об обстановке на поле боя и поручил сконцентрироваться на превентивных ударах, сообщило Минобороны России.
Генерал проверил работу передового пункта управления группировки на Запорожском направлении. Ее командующий генерал-полковник Александр Романчук доложил о обстановке на фронте, рассказал о тактике противника и действиях российских войск на Ореховском тактическом направлении. Валерий Герасимов поручил своевременно вскрывать позиции Вооруженных сил Украины и наносить по ним превентивные удары, а также вести контрбатарейную борьбу.
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Украинские войска 31 июля в Запорожской области обстреляли магазин в селе Басань. Три человека погибли на месте, еще 15 госпитализировали.
Армия
Валерий Герасимов
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