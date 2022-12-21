Армия 21 декабря 2022, 15:40 Фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми «Цирконами» выйдет на боевое дежурство в январе Путин сообщил, что фрегат «Адмирал Горшков» выйдет на боевую службу в начале января

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Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» с гиперзвуковыми системами «Циркон» встанет на боевое дежурство в начале января 2023 года. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат „Адмирал флота Советского Союза Горшков“», — сказал он.

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Президент подчеркнул, что гиперзвуковые системы морского базирования «Циркон» не имеют аналогов в мире. Также в ближайшее время впервые на боевое дежурство поставят межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат».

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Он пояснил, что Россия продолжит совершенствовать боевую готовность своей ядерной триады. По его словам, это основа баланса сил в мире.

В 2022 году, отметил Путин, уровень современных образцов вооружений в ядерных силах страны составил более 91%. Глава государства поручил Минобороны поработать над вопросом о повышении боевых возможностей Воздушно-космических сил. Он напомнил, что необходимо расширять арсеналы современных ударных средств в российской армии.