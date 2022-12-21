Армия 21 декабря 2022, 15:21 Россия усовершенствует боеготовность своей ядерной триады Путин: боеготовность ядерной триады — основа баланса сил в мире

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Россия будет поддерживать и совершенствовать боеготовность своей ядерной триады. Это основа баланса сил в мире, заявил глава государства Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны.

«Будем продолжать поддерживать боеготовность и совершенствовать боеготовность ядерной триады», — сказал он.

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Российский лидер назвал ядерную триаду главной гарантией сохранения суверенитета страны и территориальной целостности, а также стратегического паритета и в целом баланса сил в мире. Он отметил, что в 2022 году уровень современных образцов вооружений в ядерных силах России превысил 91%.

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В ближайшее время впервые на боевое дежурство поставят межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат». Президент заверил, что эти планы обязательно реализуют.

«Мы знаем, там есть движение некоторое вправо, это не меняет наших планов, все будет реализовано», — добавил Путин.

Он поручил Министерству обороны проработать вопрос о повышении боевых возможностей Воздушно-космических сил и заявил о важности расширения арсеналов современных ударных средств в российской армии.