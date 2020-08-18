Масштабные военные учения в Забайкалье показали на видео

Министерство обороны показало видео с масштабных военных учений на полигоне Цугол в Забайкалье. В них принимают участие около шести тысяч военных, задействованы танки, САУ, РСЗО и авиация.

«Задействовано до одной тысячи единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые машины пехоты, танки, самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня, около 30 самолетов истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиации, ударных и транспортно-штурмовых вертолетов, а также беспилотные летательные аппараты», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве добавили, что в Забайкалье сейчас проходят учебно-боевые действия в условиях постоянно меняющейся обстановки. Задачу военным усложняют диверсионно-разведывательные группы условного противника. Перед командирами стоит задача передвигаться скрытно, чтобы не потерять управление войсками.

Во время учений будут применять опыт современных вооруженных конфликтов с учетом открытых участков большой протяженности на полигоне.