Еще трех мирных жителей ранило при обстрелах ДНР со стороны ВСУ

Трое мирных жителей пострадали во вчерашнем обстреле ВСУ с территорий, ранее освобожденных Народной милицией ДНР. Среди них — 55-летняя женщина, 52-летний и 28-летний мужчины. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации, ссылаясь на данные Минздрава ДНР.

«По всем фактам военных преступлений ВФУ будут проведены разбирательства, а результаты — переданы Генеральной прокуратуре ДНР», — отметили в представительстве ДНР в СЦКК.

Ранее сообщалось, что утром 11 марта под огнем оказалась Горловка. ВСУ выпустили в направлении города порядка 40 ракет из БМ-21 «Град».

Минобороны РФ информировало, что военнослужащим Народной милиции ДНР удалось освободить Волноваху, а также взять под контроль ряд населенных пунктов. Среди них — Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый Гай, добавили в Минобороны. Продвижение в глубину составило до шести километров.

Кроме того, подразделения НМ ДНР продолжали сжимать кольцо окружения в Мариуполе. Общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров.