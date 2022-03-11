ВСУ выпустили 30 ракет из «Градов» по Горловке

Представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские военные вновь обстреляли населенные пункты республики. В частности, под огнем оказалась Горловка.

В направлении города выпустили порядка 40 ракет из БМ-21 «Град». Также украинская сторона обстреляла населенный пункт Озеряновка. В него 30 раз выстрелили из зенитной установки. По данным СЦКК, обстрел произошел в районе 08:00.

О жертвах и пострадавших неизвестно.

Горловка находится в 50 километрах от Донецка. На ее территории есть химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Город находится под контролем ДНР с 2014 года. До этих событий в населенном пункте проживало более 250 тысяч человек.