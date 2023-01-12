Армия 12 января 2023, 21:04 Депутат Картаполов: необходимости отправлять всю молодежь на военные сборы в России нет РИА «Новости»

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Действующая в России система мобилизационного резерва отвечает всем требованиям. По мнению главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, отправлять всю молодежь на военные сборы нет необходимости. Об этом он заявил в эфире телеканала РБК.

«Система мобилизационного резерва, которая создана у нас в стране, полностью отвечает тем угрозам и вызовам, которые перед нашей страной стоят. И никакой необходимости всю молодежь прогонять через какие-то военные сборы на сегодня нет», — сказал он.

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Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России мобилизационный ресурс тех, кто отслужил, имеет боевой опыт и военную специальность, составляет почти 25 млн человек.

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Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поддержал повышение призывного возраста, но подчеркнул, что этим вопросом должно заниматься Минобороны. Глава ведомства Сергей Шойгу в декабре выступил с предложением постепенно увеличить призывной возраст в стране с 18 лет до 21 года, а верхнюю границу поднять до 30 лет. Эти нововведения могут начать действовать уже в ближайший весенний призыв.