Армия 12 января 2023, 14:23 Путин поддержал повышение призывного возраста — Песков Пресс-секретарь Песков назвал повышение призывного возраста прерогативой Минобороны РИА «Новости»

Читать 360tv в

В целом президент России Владимир Путин поддержал повышение призывного возраста, однако этот вопрос целиком в ведении Минобороны. Пресс-секретарь Дмитрий Песков объявил об этом на брифинге, рассказали «Известия».

«Концептуально действительно эта идея была поддержана главой государства», — сказал он.

Реклама

Дмитрий Песков заявил, что детали, аргументацию и порядок повышения призывного возраста должно представить Минобороны, так как это полностью его прерогатива.

Реклама

Министр обороны Сергей Шойгу на декабрьской коллегии министерства предложил изменить призывной возраст с 18—27 лет до 21—30 лет. Он призвал сделать это поэтапно. Председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов заявил «Парламентской газете», что россиян старше 27 лет могут отправить в армию в ближайший весенний призыв. Для этого предстоит внести поправки в законодательство и сопоставить данные о призывниках с военным заданием.