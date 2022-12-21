21 декабря 2022, 16:19
Шойгу озвучил приоритетные задачи Минобороны на 2023 год
Министр обороны Шойгу: проведение СВО в 2023 году продолжится до выполнения задач
Проведение специальной операции в 2023 году продолжится вплоть до полного выполнения поставленных высшим руководством задач. Об этом на заседании коллегии Минобороны с участием президента России Владимира Путина сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу.
«Для Минобороны приоритетной задачей на 2023 год останется проведение специальной операции вплоть до полного выполнения поставленных задач», — сказал он.
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Шойгу подчеркнул, что российские военнослужащие также продолжат выполнять свою работу в Нагорном Карабахе и Сирии.
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«Подготовить и провести маневры войск в рамках учений „Запад-2023“», — добавил он.
Ранее Шойгу заявил, что прошедшая в России частичная мобилизация стала серьезной проверкой для страны и общества. Он напомнил, что в прошлый раз настолько массово призывали население в армию лишь в годы Великой Отечественной войны.
Поэтому прежняя система военкоматов оказалась частично не готова к нагрузке и возникли определенные сложности, которые пришлось исправлять на ходу.
Минобороны РФ
Сергей Шойгу
Специальная военная операция РФ на Украине
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