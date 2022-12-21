Спецоперация 21 декабря 2022, 16:19 Шойгу озвучил приоритетные задачи Минобороны на 2023 год Министр обороны Шойгу: проведение СВО в 2023 году продолжится до выполнения задач РИА «Новости»

Читать 360tv в

Проведение специальной операции в 2023 году продолжится вплоть до полного выполнения поставленных высшим руководством задач. Об этом на заседании коллегии Минобороны с участием президента России Владимира Путина сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

«Для Минобороны приоритетной задачей на 2023 год останется проведение специальной операции вплоть до полного выполнения поставленных задач», — сказал он.

Реклама

Шойгу подчеркнул, что российские военнослужащие также продолжат выполнять свою работу в Нагорном Карабахе и Сирии.

Реклама

«Подготовить и провести маневры войск в рамках учений „Запад-2023“», — добавил он.

Ранее Шойгу заявил, что прошедшая в России частичная мобилизация стала серьезной проверкой для страны и общества. Он напомнил, что в прошлый раз настолько массово призывали население в армию лишь в годы Великой Отечественной войны.

Поэтому прежняя система военкоматов оказалась частично не готова к нагрузке и возникли определенные сложности, которые пришлось исправлять на ходу.