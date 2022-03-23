Четверо медработников погибли при обстреле националистами санитарного автомобиля в Сумах

Четверо медицинских работников погибли в результате обстрела санитарного автомобиля, следовавшего для оказания помощи раненым мирным жителям в Сумах. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он уточнил, что обстрел вели представители украинских нацбатальонов.

«22 марта боевиками националистических батальонов в Сумах из противотанкового гранатомета без каких-либо причин обстрелян санитарный автомобиль, следовавший для оказания срочной помощи раненым мирным жителям. В результате преступных действий террористов четыре медицинских работника погибли на месте», — сказал военный.

Ранее сообщалось, что выпущенный с территории Украины снаряд разорвался в селе в Белгородской области, есть пострадавшие. В этой связи режим ЧС ввели в двух селах — Журавлевке и Нехотеевке. Белгородские села расположены в двух километрах от границы с Украиной.

Также стало известно, что националисты 22 марта открыли огонь по центральному району Донецка. По данным Совместного центра контроля и координации, ВСУ выпустили по городу пять снарядов калибром 152 миллиметра. Под удар попали окрестности жилых домов, школы № 54 и центральный стадион «Донбасс-Арена».