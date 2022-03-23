Выпущенный с Украины снаряд ранил нескольких человек в селе под Белгородом

Выпущенный с территории Украины снаряд разорвался в селе в Белгородской области, есть пострадавшие. Об этом глава региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале.

«Произошло ЧП — был выстрел со стороны Украины в нашу сторону», — написал Гладков.

Губернатор не уточнил, в каком конкретно селе разорвался снаряд. Но при этом сообщил, что для безопасности жителей режим ЧС ввели в двух селах: Журавлевке и Нехотеевке.

Гладков не назвал и число пострадавших. Однако заверил, что им оказывается вся необходимая помощь.

«Подробности о состоянии здоровья пострадавших сообщу чуть позднее», — пообещал он.

Белгородские села, расположенные у границы, подвергалась обстрелам со стороны Украины после начала спецоперации. Сообщалось о пострадавших и разрушении жилых домов. Жителям приграничной Журавлевки предложили временно покинуть село уже 25 февраля. А 28 февраля оттуда вывезли более 100 человек, которых разместили в гостиницах в Белгороде. По факту обстрела СК возбудил дело о покушении на убийство.