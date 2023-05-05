Мир 05 мая 2023, 03:48 Пилот США объяснил, почему истребители F-16 будут бесполезны на Украине Экс-пилот ВВС США Венейбл: российская ПВО уничтожит F-16 в небе над Украиной РИА «Новости»

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Американские истребители F-16 не могут противостоять российским силам ПВО, поэтому они будут бесполезны на Украине. Об этом изданию Business Insider заявил ветеран ВВС США, бывший пилот F-16 Джон Венейбл.

Военный объяснил, что у таких истребителей, как F-16, отсутствует стелс-технология, то есть функция малозаметности. Поэтому в таких опасных условиях, как зона спецоперации, они мгновенно уступят передовым системам ПВО. В качестве примера пилот привел российские установки С-400. По его словам, они могут легко обмануть системы наведения американских истребителей.

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«Истребителям четвертого поколения нечего делать на современном поле боя», — подчеркнул Венейбл.

Поэтому отправка ВСУ самолетов F-16 никак не повлияет на ход боевых действий и совершенно не увеличит шансы на успех контрнаступления, анонсированного Украиной, заключил ветеран.

Ранее похожее мнение высказал специалист по воздушной войне британского аналитического центра Royal United Service Institute Джастин Бронк. Он сказал, что на Украине нет пригодных аэродромов для F-16, а российские войска «даже не дадут им подняться в небо».