Спецоперация 29 ноября 2023, 12:44 ВСУ лишились спутниковой связи Starlink в ЛНР, ДНР и Харьковской области Рогов: ВСУ потеряли связь Starlink в Донбассе и Харьковской области Omar Marques/Keystone Press Agency/globallookpress

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Вооруженные силы Украины лишились спутниковой связи над территорией ДНР, ЛНР и Харьковской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что компания Starlink американского бизнесмена Илона Маска отключила интернет из-за задолженности Пентагона перед дочерней компанией. По Днепру и далее Сеть еще есть, но работает она крайне медленно, отметил Рогов.

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Британские журналисты не исключили, что российская армия может уничтожить спутники Starlink, которые помогают ВСУ наносить удары. При этом сам Маск заявлял, что спутники его компании предназначены для просмотра Netflix, а не для атак.

Ранее ВС России уничтожили украинскую тарелку спутниковой связи Starlink в поселке Малиновка в Запорожской области. Видео удара опубликовал RT.