Авиацию массово применят на военных учениях России и Белоруссии «Запад-2021»

Массовое применение авиации планируется на совместных российско-белорусских учениях «Запад-2021». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Массовое применение авиации планируется на совместных учениях России и Белоруссии, которые должны пройти в сентябре. На них будет создана сложная воздушная обстановка, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на селекторном совещании.

Весь авиаперсонал должен быть в полном объеме готов к действиям в таких условиях, подчеркнул глава оборонного ведомства. Шойгу указал, что аэродромы, вертолетные площадки и авиатехника, которые будут задействованы на учениях, должны строго соответствовать всем установленным требованиям безопасности полетов.

Глава Минобороны РФ накануне сообщил, что Россия создаст в ЗВО около 20 новых соединений и частей для противостояния НАТО.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее рассказал, что Россия поставит его стране современное вооружение. Он добавил, что вопрос о переброске вооруженных сил РФ на постоянной основе и создании баз в Белоруссии пока не обсуждается.