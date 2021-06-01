Россия будет поставлять в Белоруссию современное вооружение. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко.

По его словам, вопрос о переброске вооруженных сил РФ на постоянной основе и создании баз в Белоруссии не обсуждается. При концепции военной безопасности Союзного государства в этом нет пока необходимости.

«Будет какая-то настороженность, будем мы видеть активизацию в НАТО, вплоть до военного конфликта, в течение суток (базы у нас, аэродромы и прочее определены) российские подразделения и войска будут переброшены в Белоруссию», — заявил Лукашенко. Его процитировало издание «СБ. Беларусь сегодня».

Он подчеркнул, что на такие шаги пойдут только при обострении военной обстановки. Президент Белоруссии напомнил странам Запада, что они сами «подтягивают и создают базы в Польше».

«У себя бревно в глазу не видят, а нас начинают мочить по всем направлениям: „Ах, Беларусь становится страной, куда иностранные войска подтягиваются...“ Вы на себя посмотрите», — резюмировал политик.

Лукашенко прилетал на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи в минувшую пятницу. Лидеры обсудили двусторонние отношения, оборону границу, ситуацию с самолетом Ryanair и другие вопросы.