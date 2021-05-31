Россия создаст до 20 новых соединений и воинских частей в ответ на действия НАТО

Россия создаст в Западном военном округе около 20 новых соединений и частей для адекватного противостояния НАТО. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей», — передало РИА «Новости» его слова.

По словам Шойгу, эти организационные мероприятия синхронизированы с поставкой современного вооружения и военной техники. Выяснилось, что в этом году в войска округа планируется поставить около двух тысяч единиц оружия.

Министр добавил, что интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота повысилась на 30%. Помимо этого, выполнено более двухсот упражнений с применением различных видов вооружения.

В середине мая министр обороны России Сергей Шойгу сравнил новейшие российские лазерные боевые комплексы «Пересвет» со световыми мечами из фантастической космической саги «Звездные войны».