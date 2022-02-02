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    02 февраля 2022, 08:59

    Американские СМИ признали превосходство российского истребителя над западной техникой

    Military Watch Magazine: Су-30СМ2 превосходит всю западную воздушную технику

    Максим Зинкин

    Российский истребитель Су-30СМ2 по своим характеристикам превосходит любую западную воздушную технику. Об этом заявили аналитики американского журнала Military Watch Magazine.

    Американские СМИ признали превосходство российского истребителя над западной техникой

    По мнению авторов статьи, российское воздушное судно лучше по выносливости и боевой маневренности. Они отметили, что дальность ракет класса «земля-воздух» у образца СМ/СМ2 превосходит самые мощные западные образцы.

    Модификация СМ/СМ2 отличается от прежних версий тем, что на ней установлено исключительно российское оборудование. На истребителе установлена радиолокационная система обнаружения целей, а также оптико-электронный прицельно-навигационный комплекс.

    Ранее Министерство иностранных дел Эстонии обвинило Россию в нарушении воздушного пространства Балтики 29 января. МИД РФ выступил с заявлением, что российские Су-29 не нарушали воздушных границ.

    В посольстве РФ в Таллине отмечали, что политики страны и высокопоставленные эстонские военные раздувают тему «российской угрозы».