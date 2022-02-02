Американские СМИ признали превосходство российского истребителя над западной техникой

Российский истребитель Су-30СМ2 по своим характеристикам превосходит любую западную воздушную технику. Об этом заявили аналитики американского журнала Military Watch Magazine.

По мнению авторов статьи, российское воздушное судно лучше по выносливости и боевой маневренности. Они отметили, что дальность ракет класса «земля-воздух» у образца СМ/СМ2 превосходит самые мощные западные образцы.

Модификация СМ/СМ2 отличается от прежних версий тем, что на ней установлено исключительно российское оборудование. На истребителе установлена радиолокационная система обнаружения целей, а также оптико-электронный прицельно-навигационный комплекс.

Ранее Министерство иностранных дел Эстонии обвинило Россию в нарушении воздушного пространства Балтики 29 января. МИД РФ выступил с заявлением, что российские Су-29 не нарушали воздушных границ.

В посольстве РФ в Таллине отмечали, что политики страны и высокопоставленные эстонские военные раздувают тему «российской угрозы».