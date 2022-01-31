Минобороны РФ опровергло нарушение воздушного пространства Эстонии

В министерстве иностранных дел Эстонии заявили о нарушении российскими самолетами воздушного пространства республики. Минобороны РФ обратило внимание, что 29 января Су-27 над Балтикой не летали.

В военном ведомстве России напомнили, что самолеты ВКС страны совершают полеты в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Воздушных границ они не нарушают, уточнила газета «Известия» со ссылкой на министерство.

«29 января 2022 года полеты российских истребителей Су-27 над акваторией Балтийского моря не осуществлялись», — подчеркнули в Минобороны.

Эстонские власти заявили, что в прошлую субботу самолет РФ пересек воздушные границы республики. Борт якобы летел с выключенным транспондером и не поддерживал контакт с диспетчерами. МИД Эстонии на фоне этого вручил ноту российскому временному поверенному в делах.

Ранее в посольстве РФ в Таллине отмечали, что политики страны и высокопоставленные эстонские военные раздувают тему «российской угрозы».