Эстонские политики и высокопоставленные военные раздувают тему «российской угрозы». Каждый день они тиражируют заявления об этом, сообщило посольство России в Таллине.

«Тема „российской угрозы“ не дает покоя эстонским политикам и высокопоставленным военным. Изо дня в день в Таллине тиражируются заявления об „агрессии“ России и необходимости поддержки Украины, включая поставку вооружений», — написало посольство в Facebook.

Дипломаты напомнили, что 19 января командующий Силами обороны Мартин Херем снова заявил о высокой вероятности нападения России на Украину. В посольстве подчеркнули, что очередной всплеск антироссийской риторики идет на фоне дебатов о ситуации с повышением стоимости коммунальных услуг в Эстонии.

«С сожалением приходится констатировать, что вместо объективного анализа причин высокой стоимости электричества и газа некоторые политики решили, что называется, переложить с больной головы на здоровую, обвинив в росте цен нашу страну», — отметили дипломаты.

Они добавили, что из-за обвинений в агрессии России необходимо получить юридические гарантии безопасности.