Знаменитости 27 марта 2023, 21:50 Телефонная беседа как повод для скандала. За слитым в Сеть разговором Пригожина замаячила тень ЦИПсО Адвокат Гуревич заявила, что подлинность голоса Пригожина установить очень легко

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Опубликованный разговор музыкального продюсера Иосифа Пригожина и бизнесмена Фархада Ахмедова стал предметом жарких споров в Сети. Миллионер предпочел никак не комментировать запись, а продюсер заявил, что она фейковая. Экспертиза легко установит, так ли это. Вот только сомнительно, что ее станут проводить.

Разговор Пригожина попал в интернет

СМИ стало известно, что различные Telegram-каналы распространяют запись разговора двух мужчин. Комментарии к записи указывали, что собеседники — якобы продюсер Иосиф Пригожин и бизнесмен Фархад Ахмедов.

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Мужчины в получасовой беседе с использованием ненормативной лексики обсуждали судьбу заграничной недвижимости, критиковали специальную военную операцию на Украине, российское руководство и делились негативными прогнозами будущего России.

Еще до широкого распространения записи разговора Пригожин опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение. Он назвал аудиоролик фейком и напомнил, что современные технологии позволяют подделать любой голос и создать компромат на кого угодно.

Высокотехнологичная провокация

Позже Пригожин подтвердил знакомство с Фархадом Ахмедовым. По словам продюсера, когда он заболел ковидом, бизнесмен спас ему жизнь: договорился с хорошей клиникой и оплатил услуги врачей, а также все медицинские препараты, написала «Фонтанка».

Пригожин предположил, что запись создали из смеси реальных фраз из настоящих бесед и разговора, сгенерированного нейросетью. Он подчеркнул, что в общении с кем бы то ни было никогда не касается стратегических планов страны.

«Я точно понимаю, что это провокация. И вы посмотрите, как все ухватились за эту историю. Это же делается специально, чтобы внести раскол между вышестоящими людьми, так скажем, и их сторонниками», — сказал продюсер.

Он добавил, что последний раз общался с Ахмедовым в январе. Пригожин признался, что после скандала почувствовал себя плохо. Он также заверил, что никого не подозревает и не понимает, почему в качестве мишени выбрали именно его. Возможно, перепутали с известным однофамильцем.

Может, фамилия громкая. Меня, к сожалению, все чаще называют Евгением, а не Иосифом. Многое мне пишут касательно ЧВК. Как всем объяснить, что я — это я? Это невозможно. Я уже два года испытываю это давление. Иосиф Пригожин музыкальный продюсер

Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, к которому обратились журналисты «Экспресс-газеты», отметил, что его тезка имел полное право вести частные телефонные разговоры на любую тему.

«Если сейчас телефонные разговоры запретить по статье „Дискредитация“, то тогда можно просто начать поголовную кастрацию или еще какие-нибудь драконовские меры», — сказал Пригожин.

При этом он негативно оценил видеообращение Иосифа Пригожина и его попытки оправдаться, назвав однофамильца не слишком умным человеком.

Пригожину не стоило оправдываться

Адвокат Сталина Гуревич в разговоре с «360» подчеркнула, что ответственность за дискредитацию наступает исключительно в том случае, если имело место публичное действие. Например, всенародное распространение недостоверных или порочащих сведений и так далее.

Частный разговор, безусловно, ни к какой уголовной ответственности привязать невозможно. И то, что сейчас по всем Telegram-каналам военкоры требуют привлечь, проверить и так далее, никакого отношения к закону не имеет. Сталина Гуревич адвокат

Гуревич отметила, что впервые в жизни полностью согласна с Евгением Пригожиным, который очень метко прокомментировал сложившуюся ситуацию. Иосиф Пригожин совершил большую глупость, пытаясь оправдаться.

«Пригожину не нужно было в принципе комментировать эту историю, а взять пример с Ахмедова. Ведь, говоря откровенно, ничего такого Пригожин не сказал. Ахмедов — да, достаточно жестко высказывался. Пригожин же сетовал на общую ситуацию», — сказала адвокат.

Запись может быть подлинной

Гуревич напомнила, что многие темы, которых касались собеседники, не новость для россиян. Сейчас многие СМИ пишут о нехватке боеприпасов, вскрывают коррупционные схемы, находят какие-то ошибки и так далее. Именно об этом и говорил продюсер.

Там есть очень хорошая фраза, которую говорит Пригожин: «Россия должна выиграть, у нас нет вариантов». В принципе, так оно и есть. Здесь нет дискредитации, это размышления человека, который переживает за свою страну. Сталина Гуревич

По словам адвоката, беспорядочные оправдания Пригожина — нейросети, склейка, частные разговоры, которые послушали, — только ухудшают его положение, выставляя продюсера в неприятном и глупом виде.

«Конечно, можно провести какие-то аудиотехнические экспертизы, можно провести фоноскопическую экспертизу — его голос, не его голос. Это сделать несложно. Возможно даже установить, с какой стороны писали — Пригожина или Ахмедова», — заверила Гуревич.

Однако сомнительно, что Пригожин будет делать такую экспертизу, ведь, скорее всего, запись не фейк. Кроме того, адвокат напомнила, что продюсер не та фигура, чтобы тратить огромные деньги на тридцатиминутную сложную многослойную подделку с дополнительными отвлечениями на нейтральные разговоры.

Возможны происки ЦИПсО

Правозащитник Александр Ионов отметил, что с учетом современных технологий голос любого человека можно подделать. Также несложно подслушать переговоры в различных мессенджерах, особенно у людей, которые используют iPhone.

«Эти люди абсолютно не застрахованы от того, что спецслужбы США контролируют информацию, которая содержится на iPhone. Когда на меня заводили уголовное дело в Соединенных Штатах, они использовали персональные данные с моего телефона, фотографии и прочее, хотя никакого доступа я, естественно, им не давал», — подчеркнул он.

По словам Ионова, заявлению Пригожина стоит верить. Кроме того, в Конституции России предусмотрена ответственность за вмешательство в частную жизнь человека, а обсуждение подробностей этих телефонных разговоров — нарушение прав и свобод гражданина.

С точки зрения доказательной базы мы сегодня не можем утверждать, был ли этот разговор настоящим и его смоделировали в ЦИПсО ВСУ. Ведь украинская страна ведет очень активную пропагандистскую информационную войну против нас. Александр Ионов правозащитник

Он напомнил, что сегодня украинская сторона в числе прочего занимается подделкой якобы перехватов разговоров российских военных. А на территории Украины находится огромное количество мошеннических кол-центров, которые обманывают россиян.